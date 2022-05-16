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ТЭК 16.05.2022 14:30

Рост экономики в ЕС может упасть почти до нуля при сильном сокращении поставок газа РФ - ЕК

Экономический рост Евросоюза в 2022 году может снизиться почти до нулевых показателей в случае значительных сокращений поставок российского газа, сообщается в докладе Еврокомиссии (ЕК) по экономическому прогнозу.

"Сильное сокращение поставок газа из России означает существенное ухудшение экономического прогноза. При суровом сценарии и с учетом предположения об ограниченных возможностях замещения (энергоресурсов из РФ - ИФ), недостаточность поставок газа из России вместе с предполагаемым повышением цен на нефть сократят рост ВВП", - говорится в документе.

По данным Еврокомиссии, если ранее на 2022 и 2023 годы прогнозировали рост ВВП на 2,7% и 2,3% соответственно, то при серьезном сокращении поставок газа темпы роста ВВП сократятся примерно на 2,5 процентных пункта и на 1 процентный пункт от первоначальных показателей, то есть до 0,2% в 2022 году.

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