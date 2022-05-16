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ТЭК 16.05.2022 14:31

Иран готов удвоить экспорт нефти при достаточном спросе на нее

Иран располагает необходимыми мощностями, чтобы удвоить экспорт нефти при достаточном спросе на нее, заявил управляющий директор государственной нефтедобывающей компании National Iranian Oil Co. (NIOC) Мохсен Ходжастехмехр.

"Иран приложит все усилия, чтобы вернуть себе долю нефтяного рынка и своих клиентов", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Тегеран не публикует данные об объемах экспорта нефти, однако аналитики оценивают их в 1 млн баррелей в сутки (б/с). В бюджете Ирана на финансовый год, завершающийся в марте 2023-го, заложены ежедневные объемы экспорта нефти в размере 1,4 млн б/с.

Действующие санкции мешают стране увеличить экспорт нефти. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры о восстановлении совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятие которого позволит снять санкции. В Евросоюзе заявили на прошлой неделе, что переговоры между ЕС и Ираном идут лучше, чем ожидалось, отмечает Bloomberg.

Ходжастехмехр также сообщил, что NIOC намерена "в ближайшие несколько месяцев" подписать соглашение с банками и рядом иракских производственных компаний о запуске второй фазы проекта разработки нефтяного месторождения Azadegan, стоимость которого составляет порядка $7,5 млрд. Резервы месторождения, находящегося на границе с Ираком, оцениваются в 32 млрд баррелей нефти.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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