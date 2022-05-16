Банк Республика объявляет кредитную кампанию, приуроченную к 30-летию банка!

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, запустил кредитную кампанию со специальными скидками под названием «Юбилейная скидка» посвященная 30-летию банка.
Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 30 июня, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией и по ставке 14% годовых.
В рамках акции, которая порадует всех, клиенты смогут получить кредит наличными на выгодных условиях:
Клиенты, которые ранее брали кредит в Банке Республика, смогут онлайн подать заявку и не посещая банк получит кредит непосредственно на свои карту.
Любой клиент, желающий воспользоваться акцией, может легко оформит потребительский кредит, обратившись в отделения банка или заказать кредит онлайн на официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.
Если вы хотите, чтобы ваши мечты сбылись, то поспешите воспользоваться Юбилейными скидками!
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.
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