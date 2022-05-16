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Внешняя политика 16.05.2022 15:04

В Узбекистане ждут с визитом президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял председателя Законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжона Исмоилова, сообщает официальный сайт главы государства.

«В ходе встречи Алиев подчеркнул наличие хороших возможностей для увеличения взаимного товарооборота», - говорится в информации.

Президент также отметил перспективы расширения сотрудничества с Узбекистаном в транспортной сфере и полноценной реализации транспортных коридоров. «Глава государства подчеркнул важность рассмотрения возможностей взаимных инвестиций и совместных инвестиций в проекты в других странах», - отмечается в информации.

Коснувшись сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, Алиев подчеркнул важность полноправного членства Узбекистана в организации.

Исмоилов, в свою очередь, сообщил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ожидает визита Алиева в Ташкент.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, УЗБЕКИСТАН, ПРИГЛАШЕНИЕ


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