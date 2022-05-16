В Узбекистане ждут с визитом президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял председателя Законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжона Исмоилова, сообщает официальный сайт главы государства.
«В ходе встречи Алиев подчеркнул наличие хороших возможностей для увеличения взаимного товарооборота», - говорится в информации.
Президент также отметил перспективы расширения сотрудничества с Узбекистаном в транспортной сфере и полноценной реализации транспортных коридоров. «Глава государства подчеркнул важность рассмотрения возможностей взаимных инвестиций и совместных инвестиций в проекты в других странах», - отмечается в информации.
Коснувшись сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, Алиев подчеркнул важность полноправного членства Узбекистана в организации.
Исмоилов, в свою очередь, сообщил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ожидает визита Алиева в Ташкент.
Э.Шафиев
ВВП России упадет на 10,4% в 2022г и вырастет на 1,5% в 2023г
Баку и Вена обсудили перспективы расширение экономсотрудничества
Азербайджан в I квартале увеличил экспорт лесных орехов в 1,5%, выручку - на 38%
Минобразования Азербайджана получит дополнительно 5 млн манатов на строительство школ модульного типа
В Азербайджане в I квартале в ДТП погибли 183 человека
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 521 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Парламент Финляндии обсуждает вопрос о членстве страны в НАТО
McDonald`s уходит с российского рынка
Иран заявил, что Россия сыграла важную роль в венских переговорах по возобновлению СВПД
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика объявляет кредитную кампанию, приуроченную к 30-летию банка!
Региональный президент BP посетил Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ