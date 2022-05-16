Азербайджан в I квартале увеличил экспорт лесных орехов в 1,5%, выручку - на 38%

Азербайджан в I-ом квартале 2022 года экспортировал 6,722 тыс. тонн очищенного лесного ореха, что на 50,1% выше показателя годом ранее, сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.
Выручка от экспорта лесных орехов составила $39 млн 464,15 тыс. (рост на 38,4%).
Среди основных импортеров из Азербайджана лесного ореха – Италия, Россия, и Германия.
В частности, за январь-март 2022 года в Италию экспортировано 3,416 тыс. тонн на сумму $21 млн 298,11 тыс., в Россию - 1,565 тыс. тонн ($8 млн 998,36 тыс.), Германию - 1,043 тыс. тонн ($6 млн 660,02 тыс.), остальное - в другие страны.
Азербайджан является одним из крупнейших производителей и экспортеров лестных орехов в мире.
Б.Рустамбеков
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