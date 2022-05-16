Баку и Вена обсудили перспективы расширение экономсотрудничества

В Баку состоялось 10-е заседание совместной комиссии по экономическому, сельскохозяйственному, промышленному, техническому и технологическому сотрудничеству между Азербайджаном и Австрией, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Заседание провели министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и руководитель группы по внешнеэкономическим связям федерального министерства по делам цифровизации и экономики Австрии Франц Вессиг.

«На заседании обсуждалось текущее состояние экономического, научного и технического сотрудничества между двумя странами. Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в торгово-экономических связах, транспорте, ИКТ, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, энергетике, туризме и культуре», - отмечается в информации.

Набиев добавил, что важно регулярно обмениваться информацией об азербайджанских и австрийских экспортерах и их продукции, налаживать прямые контакты между деловыми кругами.

По итогам заседания был подписан протокол 10-го заседания совместной комиссии.

Х.Насирзаде