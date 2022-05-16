Баку и Вена обсудили перспективы расширение экономсотрудничества

В Баку состоялось 10-е заседание совместной комиссии по экономическому, сельскохозяйственному, промышленному, техническому и технологическому сотрудничеству между Азербайджаном и Австрией, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Заседание провели министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и руководитель группы по внешнеэкономическим связям федерального министерства по делам цифровизации и экономики Австрии Франц Вессиг.
«На заседании обсуждалось текущее состояние экономического, научного и технического сотрудничества между двумя странами. Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в торгово-экономических связах, транспорте, ИКТ, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, энергетике, туризме и культуре», - отмечается в информации.
Набиев добавил, что важно регулярно обмениваться информацией об азербайджанских и австрийских экспортерах и их продукции, налаживать прямые контакты между деловыми кругами.
По итогам заседания был подписан протокол 10-го заседания совместной комиссии.
Х.Насирзаде
Эйнуллаев возглавил НС AzerGold
В Узбекистане ждут с визитом президента Азербайджана
Премьер Беларуси обсудит в Азербайджане вопросы увеличения товарооборота
Минобразования Азербайджана получит дополнительно 5 млн манатов на строительство школ модульного типа
В Азербайджане в I квартале в ДТП погибли 183 человека
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 521 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Парламент Финляндии обсуждает вопрос о членстве страны в НАТО
McDonald`s уходит с российского рынка
Иран заявил, что Россия сыграла важную роль в венских переговорах по возобновлению СВПД
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика объявляет кредитную кампанию, приуроченную к 30-летию банка!
Региональный президент BP посетил Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ