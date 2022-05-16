В парламенте Швеции обсуждают возможности вступления страны в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник назвала историческим изменение в политике обеспечения безопасности страны в связи с возможным вступлением в НАТО, сообщает Associated Press (AP).

"Швеции нужны формальные гарантии безопасности, которые даёт членство в НАТО", - сказала Андерссон во время парламентских дебатов по этому вопросу.

В основном участники прений выступают за членство страны в НАТО.

Ожидается, что Швеция официально подаст заявку на членство в НАТО позднее в понедельник.

Накануне официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.

В понедельник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО на этой неделе.

В свою очередь власти Турции заявили, что пока отрицательно смотрят на перспективу вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Такая точка зрения вызвана позицией двух скандинавских стран по курдам.

Многошаговый процесс принятия нового члена НАТО контролирует Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений в альянсе. В случае подачи заявки на вступление ее сначала рассмотрят в совете, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.