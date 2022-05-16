Президент Киргизии обращает внимание лидеров ОДКБ на проблему продовольствия

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что санкционная ситуация создает угрозу продовольственной и энергетической безопасности его страны.

"Нашу большую тревогу вызывает война санкций. Киргизская экономика еще не оправилась от пандемии коронавирусной инфекции, как уже санкционная ситуация вызывает угрозу по продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности", - сказал Жапаров на саммите стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник.

По его словам, в этих условиях назрела необходимость выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в странах ОДКБ.

"Такая возможность скоро представится в городе Бишкек в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета и первого Евразийского экономического форума. Рассчитываю на ваше очное участие во главе своих делегаций, в которые прошу включить глав отраслевых министерств и бизнес-структур", - обратился Жапаров к коллегам.

Первый Евразийский экономический форум планируется провести 26 мая.