Крупнейший банк Азербайджана планирует эмиссию облигаций

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейший банк страны, планирует размещение облигаций на 20 млн манатов.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», источник на банковском рынке, облигации будут эмитированы сроком на два года по ставке 6% годовых. Купонная выплата будет осуществляться раз в квартал.

Эмиссия разделена на 20 тыс. ценных бумаг номиналом в 1 тыс. манатов за облигацию.

ABB создан в 1992 году. В целом, доля государства в капитале банка составляет почти 96%, которыми управляет «Азербайджанский инвестиционный холдинг».

А.Азизов