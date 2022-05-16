Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7683 RUR   0.0263 GBR   2.0816 TRY   0.1097

Цена на нефть

13.05 $/bbl +/- WTI 110.49 +4.36 Brent 111.55 +4.10

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 16.05.2022 16:55

Крупнейший банк Азербайджана планирует эмиссию облигаций

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейший банк страны, планирует размещение облигаций на 20 млн манатов.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», источник на банковском рынке, облигации будут эмитированы сроком на два года по ставке 6% годовых. Купонная выплата будет осуществляться раз в квартал.

Эмиссия разделена на 20 тыс. ценных бумаг номиналом в 1 тыс. манатов за облигацию.

ABB создан в 1992 году. В целом, доля государства в капитале банка составляет почти 96%, которыми управляет «Азербайджанский инвестиционный холдинг».

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


Bank Respublika разместил облигации на 15 млн манатов Bank Respublika разместит облигации на 15 млн манатов Bank Respublika разместил облигации на 15 млн манатов, спрос превысил 17 млн манатов Азербайджанский банк планирует дебютную эмиссию облигаций на 10 млн манатов Bank Respublika разместит облигации на 15 млн манатов БФБ 27 января проведет аукцион по размещению облигаций Unibank на 20 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az