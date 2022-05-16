ИВ Баку направит более 2,5 млн манатов на ремонт внутридворовых дорог и тротуаров

ООО «Капитальное строительство и ремонт города Баку» (структура Исполнительной власти Баку) направит около 2,5 млн манатов на ремонт внутридворовых дорог и тротуаров.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью структура заключила контракт с ООО «XEZER-CONSTRUCTİON».
Сумма контракта – 2 млн 510 тыс. 704,15 манат.
Э.Шафиев
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