ИВ Баку направит более 2,5 млн манатов на ремонт внутридворовых дорог и тротуаров

ООО «Капитальное строительство и ремонт города Баку» (структура Исполнительной власти Баку) направит около 2,5 млн манатов на ремонт внутридворовых дорог и тротуаров. Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью структура заключила контракт с ООО «XEZER-CONSTRUCTİON». Сумма контракта – 2 млн 510 тыс. 704,15 манат. Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».