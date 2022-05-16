Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7683 RUR   0.0263 GBR   2.0816 TRY   0.1097

Цена на нефть

13.05 $/bbl +/- WTI 110.49 +4.36 Brent 111.55 +4.10

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 16.05.2022 17:00

ИВ Баку направит более 2,5 млн манатов на ремонт внутридворовых дорог и тротуаров

ООО «Капитальное строительство и ремонт города Баку» (структура Исполнительной власти Баку) направит около 2,5 млн манатов на ремонт внутридворовых дорог и тротуаров.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью структура заключила контракт с ООО «XEZER-CONSTRUCTİON».

Сумма контракта – 2 млн 510 тыс. 704,15 манат.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИВ, РЕМОНТ, КОНТРАКТ


Похожие новости


ИВ Баку направит около 2,9 млн манатов на ремонт мечети «Джума» ИВ Баку направит 2,9 млн манатов на ремонт объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог ИВ Баку потратит около 6 млн манатов на ремонт кровли зданий госжилфонда ИВ Огузского района направит около 1 млн манатов на ремонт и благоустройство

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az