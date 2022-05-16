Премьер Швеции заявила, что проинформирует НАТО о желании страны вступить в альянс

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник заявила, что проинформирует НАТО о желании ее страны стать членом Североатлантического альянса, сообщает шведское радио. "Мы проинформируем НАТО о том, что хотим присоединиться к альянсу", - приводит радиостанция слова премьера.

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