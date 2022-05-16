Золото опускалось ниже $1800 за унцию после резкого снижения на прошлой неделе

Золото продолжает дешеветь в понедельник после рекордного за несколько месяцев падения на прошлой неделе, причем в ходе торгов котировки опускались ниже психологической отметки в $1800 за унцию впервые с начала февраля.

Июньские фьючерсы на золото подешевели на 0,15% на бирже Comex, до $1805,50 за тройскую унцию. Ранее цена падала до 1798,70 за унцию.

По итогам минувшей недели цена золота упала на 3,9%, рекордными темпами с июня 2021 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

"Золото стало жертвой сильного доллара и растущей доходности облигаций, поскольку на этом фоне драгметалл, не приносящий процентного дохода, растерял привлекательность в глазах инвесторов", - сказал рыночный аналитик Forex.com Фавад Разакзада.

Рассчитываемый ICE валютный индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в понедельник снижается примерно на 0,15% после роста до максимума за 20 лет в прошлую пятницу.

Июльские фьючерсы на серебро тем временем растут в цене на 1,45% - до $21,315 за унцию. Серебро завершил прошлую неделю падением на 6,2%, максимальным с конца января.