Онлайн кредитная карта без поручителя для вашего бизнеса от Yelo Bank

Отличное решение для предпринимателей, которые ценят свое время и бизнес! Если вы нуждаетесь в срочном кредите для вашего бизнеса, эта функциональность приложения Yelo будет вам кстати.
В приложении Yelo владельцы микро-бизнеса могут получить кредитную бизнес-карту, не приходя в банк. Максимальная сумма кредита составляет 5000 манатов. Каковы же другие преимущества кредитной бизнес-карты?
• Для получения кредитной карты не требуется залог или поручитель.
• Проценты начисляются только на использованную сумму.
• Отправленная в приложении заявка на кредитную карту рассматривается быстро.
• Клиенту предоставляется возобновляемая кредитная линия и форма аннуитетного платежа.
Кроме того, кредитная бизнес-карта доставляется на адрес бесплатно. Теперь время, которое раньше вы тратили на посещение банка, очередь в филиале или оформление документов вы сможете использовать для расширения своего бизнеса.
Вы можете получить кредитную карту для вашего бизнеса, зарегистрировавшись в бизнес-разделе мобильного приложения Yelo или заказать на странице business.yelo.az. Для заказа кредитной бизнес-карты: https://bit.ly/yltjqn
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