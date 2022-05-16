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16.05.2022 17:27

Онлайн кредитная карта без поручителя для вашего бизнеса от Yelo Bank

Отличное решение для предпринимателей, которые ценят свое время и бизнес! Если вы нуждаетесь в срочном кредите для вашего бизнеса, эта функциональность приложения Yelo будет вам кстати.

В приложении Yelo владельцы микро-бизнеса могут получить кредитную бизнес-карту, не приходя в банк. Максимальная сумма кредита составляет 5000 манатов. Каковы же другие преимущества кредитной бизнес-карты?

• Для получения кредитной карты не требуется залог или поручитель.

• Проценты начисляются только на использованную сумму.

• Отправленная в приложении заявка на кредитную карту рассматривается быстро.

• Клиенту предоставляется возобновляемая кредитная линия и форма аннуитетного платежа.

Кроме того, кредитная бизнес-карта доставляется на адрес бесплатно. Теперь время, которое раньше вы тратили на посещение банка, очередь в филиале или оформление документов вы сможете использовать для расширения своего бизнеса.

Вы можете получить кредитную карту для вашего бизнеса, зарегистрировавшись в бизнес-разделе мобильного приложения Yelo или заказать на странице business.yelo.az. Для заказа кредитной бизнес-карты: https://bit.ly/yltjqn


Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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