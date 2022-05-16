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ТЭК 16.05.2022 20:42

Газовые хранилища Германии заполнены на 40%

Газовые хранилища Германии по состоянию на 14 мая заполнены на 40,8%, говорится в отчете Федерального сетевого агентства ФРГ.

"В настоящий момент наполненность находится на гораздо более высоком уровне, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 года", - говорится в документе.

Правительство ФРГ "очень внимательно наблюдает за возможным влиянием сокращения газового транзита через Украину и воздействием новых российских санкций в отношении Gazprom Germania".

12 мая министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что германские дочерние предприятия компании "Газпром" прекратили получать газ из России, но рынок позволяет это компенсировать. По его словам, германские газовики "мониторят ситуацию и подготовились к ней". "Рынок может компенсировать отсутствие газовых поставок из России", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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