В Азербайджане за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане не был выявлен, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 792 тыс. 673, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Сутками ранее было зарегистрировано 5 случаев.

18-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 917 человек (+ 5 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 47 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 966 тестов на коронавирус против 2 тыс. 548 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 855 тыс. 188 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде