В Азербайджане за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане не был выявлен, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 792 тыс. 673, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Сутками ранее было зарегистрировано 5 случаев.
18-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 917 человек (+ 5 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 47 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 966 тестов на коронавирус против 2 тыс. 548 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 855 тыс. 188 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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