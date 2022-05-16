Глобальный рынок мобильных игр в I кв. сократился на 6%

Выручка на мировом рынке мобильных видеоигр в январе-марте 2022 года сократилась на 6% в годовом выражении и составила $21,2 млрд, пишет издание GamesIndustry.biz со ссылкой на исследование Sensor Tower.

В США падение выручки в сегменте составило 10%, почти до $6 млрд. В том числе покупки в магазине приложений Google Play Store упали на 22%. Несмотря на снижение, страна остается крупнейшим рынком для мобильных игр в мире.

Япония, второй по величине рынок, зафиксировала падение выручки в сегменте мобильных видеоигр на 18%, до $4,2 млрд.