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Это интересно 16.05.2022 17:50

Глобальный рынок мобильных игр в I кв. сократился на 6%

Выручка на мировом рынке мобильных видеоигр в январе-марте 2022 года сократилась на 6% в годовом выражении и составила $21,2 млрд, пишет издание GamesIndustry.biz со ссылкой на исследование Sensor Tower.

В США падение выручки в сегменте составило 10%, почти до $6 млрд. В том числе покупки в магазине приложений Google Play Store упали на 22%. Несмотря на снижение, страна остается крупнейшим рынком для мобильных игр в мире.

Япония, второй по величине рынок, зафиксировала падение выручки в сегменте мобильных видеоигр на 18%, до $4,2 млрд.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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