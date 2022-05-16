Советник госдепа США Шолле с 17 по 20 мая посетит Молдову, Грузию и Великобританию

Советник госдепа США Дерек Шолле отправится в турне, в рамках которого посетит Молдову, Грузию и Великобританию, обсудит с местными властями вопросы сотрудничества, события на Украине, сообщили в понедельник в американском внешнеполитическом ведомстве.
"Советник департамента Дерек Шолле возглавит межведомственную делегацию, которая будет в Кишиневе с 17 по 18 мая. Он встретится с молдавскими государственными должностными лицами, чтобы обсудить влияние боевых действий на Украине на Молдавию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа. Также Шолле обсудит с властями страны сотрудничество между двумя государствами и встретится с беженцами из Украины.
С 18 по 19 мая советник будет в Тбилиси для консультаций с грузинскими партнерами по вопросам европейской безопасности и дипломатического развития. Он встретится с представителями правительства, оппозиции и представителями гражданского общества.
Европейскую поездку Шолле завершит визитом в Лондон 20 мая. Там он встретится с британскими партнерами для обсуждения сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и евроатлантической безопасности в свете событий на Украине.
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