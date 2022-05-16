Боевые действия на Украине и ответные санкции ЕС привели к энергетическому кризису - Орбан

Переизбравшийся на пост премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал причиной энергетического кризиса боевые действия на Украине и европейскую санкционную политику, его слова приводят западные СМИ.
"Боевые действия и европейская санкционная политика в ответ на них создали энергетический кризис. Энергетический кризис и повышение процентных ставок привели к эре высокой инфляции в США. Все это приведет к эре рецессии, когда спад производства, стагнация и годы небольшого роста в производстве в Европе будут следовать друг за другом", - заявил Орбан во время речи после переизбрания.
Он также отметил, что место Венгрии - в ЕС, и страна не планирует блокировать европейские санкции против России до тех пор, пока они не угрожают энергетической безопасности Венгрии.
Премьер-министр также предположил, что боевые действия на Украине могут продлиться долгое время, что будет постоянной угрозой безопасности Венгрии. Тем не менее, Орбан заявил, что его страна выступает за мир и требует прекращения огня и мирных переговоров как можно скорее.
В понедельник парламент Венгрии проголосовал за переизбрание Орбана на пост главы правительства. За него проголосовали 133 парламентария, а 27 - против.
Ранее Орбан говорил, что Венгрии необходимо пять лет для отказа от российской нефти. Он также заявил, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС, и сравнил воплощение такого шага в жизнь с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.
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