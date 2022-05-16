Норвегия, Дания, Исландия помогут Финляндии и Швеции, если они будут атакованы до вступления в НАТО

Норвегия, Дания, Исландия обещают помощь Финляндии и Швеции в случае атаки на них, пока те проходят процесс вступления в НАТО, говорится в совместном заявлении трех скандинавских стран.
"Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова оказать помощь своим скандинавским соседям всеми необходимыми средствами, если их территория подвергнется агрессии до вступления в НАТО", - говорится в заявлении премьера Норвегии Йонаса Гар Стёре.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник заявила, что проинформирует НАТО о желании ее страны стать членом Североатлантического альянса. Накануне официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.
Швеция старалась придерживаться нейтрального статуса с 1815 года, проводя политику невмешательства, дистанции в отношении великих держав. Финляндия избрала этот путь по итогам Второй мировой войны: так, большинство жителей Финляндии традиционно выступали против членства страны в Североатлантическом альянсе. Однако разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались на рубеже 2021 - 2022 годов на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил.
В начале 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс.
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