Норвегия, Дания, Исландия помогут Финляндии и Швеции, если они будут атакованы до вступления в НАТО

Норвегия, Дания, Исландия обещают помощь Финляндии и Швеции в случае атаки на них, пока те проходят процесс вступления в НАТО, говорится в совместном заявлении трех скандинавских стран.

"Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова оказать помощь своим скандинавским соседям всеми необходимыми средствами, если их территория подвергнется агрессии до вступления в НАТО", - говорится в заявлении премьера Норвегии Йонаса Гар Стёре.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник заявила, что проинформирует НАТО о желании ее страны стать членом Североатлантического альянса. Накануне официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.

Швеция старалась придерживаться нейтрального статуса с 1815 года, проводя политику невмешательства, дистанции в отношении великих держав. Финляндия избрала этот путь по итогам Второй мировой войны: так, большинство жителей Финляндии традиционно выступали против членства страны в Североатлантическом альянсе. Однако разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались на рубеже 2021 - 2022 годов на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил.

В начале 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс.