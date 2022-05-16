Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7683 RUR   0.0263 GBR   2.0816 TRY   0.1097

Цена на нефть

13.05 $/bbl +/- WTI 110.49 +4.36 Brent 111.55 +4.10

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.05.2022 20:32

Макрон поручил экс-министру труда Элизабет Борн сформировать правительство

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник назначил бывшего министра по делам труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн премьером страны, сообщает BFMTV.

Теперь ей предстоит сформировать правительство. Она сменила на этом посту Жана Кастекса, который ранее в понедельник подал прошение об отставке.

Французские СМИ отмечают, что Борн стала второй женщиной в истории Франции, занявшей пост главы правительства. До нее премьером-женщиной во Франции была только Эдит Крессон в 1991-1992 годах.

61-летняя Борн с июля 2020 года возглавляла министерство труда Франции, до этого занимала пост министра экологии, транспорта и жилищного транспорта.

В 2017 году она вступила в партию Макрона "Вперед, республика!".

14 апреля Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов. Церемония инаугурации состоялась 7 мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


В Париже состоялась инаугурация президента Франции Макрона Президент Алиев принял посла МИД Франции по Восточному партнерству Президент Алиев рассчитывает, что Париж поддержит процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном Добившийся переизбрания Макрон обещает французам «неспокойный, но исторический» период Ле Пен назвала свои результаты во втором туре «громкой победой» СМИ объявили о победе Макрона на выборах президента Франции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az