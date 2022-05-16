Макрон поручил экс-министру труда Элизабет Борн сформировать правительство

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник назначил бывшего министра по делам труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн премьером страны, сообщает BFMTV.
Теперь ей предстоит сформировать правительство. Она сменила на этом посту Жана Кастекса, который ранее в понедельник подал прошение об отставке.
Французские СМИ отмечают, что Борн стала второй женщиной в истории Франции, занявшей пост главы правительства. До нее премьером-женщиной во Франции была только Эдит Крессон в 1991-1992 годах.
61-летняя Борн с июля 2020 года возглавляла министерство труда Франции, до этого занимала пост министра экологии, транспорта и жилищного транспорта.
В 2017 году она вступила в партию Макрона "Вперед, республика!".
14 апреля Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов. Церемония инаугурации состоялась 7 мая.
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