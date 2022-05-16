Путин и Лукашенко обсудили импортозамещение, перевалку грузов и ракетостроение

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после окончания саммита лидеров стран ОДКБ беседовали в течение 40 минут, в течение которых обсудили ряд насущных вопросов, сообщил приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".
"На полях саммита встреча Лукашенко и Путина длилась 40 минут. Обсудили три комплекса вопросов", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, речь шла о совместной работе белорусов и россиян по импортозамещению, а также о перевалке грузов Белоруссии в портах России и строительстве белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе Бронка. Еще одной темой разговора двух президентом стали вопросы оборонно-промышленного комплекса - в частности, совместная работа в области ракетостроения.
"Президенты договорились, что в ближайшее время проведут отдельную встречу по всему спектру тем белорусско-российского сотрудничества и выполнению правительствами двух стран поручений глав государств", - говорится в сообщении.
Ранее о встрече Путина и Лукашенко сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, в кулуарах саммита Путин и Лукашенко переговорили кратко и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время", - сказал Песков.
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