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СНГ 16.05.2022 21:10

Путин и Лукашенко обсудили импортозамещение, перевалку грузов и ракетостроение

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после окончания саммита лидеров стран ОДКБ беседовали в течение 40 минут, в течение которых обсудили ряд насущных вопросов, сообщил приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"На полях саммита встреча Лукашенко и Путина длилась 40 минут. Обсудили три комплекса вопросов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, речь шла о совместной работе белорусов и россиян по импортозамещению, а также о перевалке грузов Белоруссии в портах России и строительстве белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе Бронка. Еще одной темой разговора двух президентом стали вопросы оборонно-промышленного комплекса - в частности, совместная работа в области ракетостроения.

"Президенты договорились, что в ближайшее время проведут отдельную встречу по всему спектру тем белорусско-российского сотрудничества и выполнению правительствами двух стран поручений глав государств", - говорится в сообщении.

Ранее о встрече Путина и Лукашенко сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, в кулуарах саммита Путин и Лукашенко переговорили кратко и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время", - сказал Песков.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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