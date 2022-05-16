Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ - Боррель

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли в понедельник добиться общей позиции по шестому пакету санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы не смогли согласовать шестой пакет. Этот вопрос вернется на рассмотрение постоянных представителей стран ЕС, они продолжат обсуждение", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть".
Ранее постпреды уже пытались согласовать пакет санкций против России, после чего вопрос передали как раз главам МИД.
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