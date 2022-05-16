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Дальнее зарубежье 16.05.2022 21:53

Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не может согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны отказываются экстрадировать террористов и вводили санкции против Анкары, цитируют турецкие СМИ заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", - приводит агентство "Анадолу" слова президента Турции.

"Они заявляли, что не будут экстрадировать террористов. Турция не одобрит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО", - добавил он.

"Мы не можем сказать "да" присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции", - также заявил Эрдоган.

Президент Турции также добавил, что главам МИД Швеции и Финляндии "нет смысла приезжать в Турцию, чтоб убедить ее одобрить их заявки в НАТО".

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник заявила, что проинформирует НАТО о желании ее страны стать членом Североатлантического альянса. Накануне официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.

В начале 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ


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