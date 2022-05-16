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СНГ 16.05.2022 21:57

Главы МИД ЕС согласились предоставить Украине дополнительные 500 млн евро - Боррель

Главы МИД ЕС согласились предоставить Украине дополнительные 500 млн евро, таким образом общая сумма европейской помощи доходит до 2 млрд, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник.

"Мы согласились предоставить дополнительные 500 млн из Европейского фонда мира для доставки оружия. То, что началось с 500 млн, теперь приближается к 2 млрд", - заявил Боррель во время пресс-конференции.

По словам главы дипломатии ЕС, "это только верхушка айсберга", так как страны-члены ЕС предоставляют Украине помощь самостоятельно.

О планах предоставить такую дополнительную финансовую помощь Украине Боррель сообщал на прошлой неделе.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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