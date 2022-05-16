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СНГ 16.05.2022 22:05

Путин на встрече с президентом Кыргызстан констатировал рост товарооборота между двумя странами

Президент России Владимир Путин на встрече со своим кыргызским коллегой Садыром Жапаровым отметил позитивное развитие отношений между двумя странами.

"Мы уже полдня вместе отработали по тематике ОДКБ, сейчас есть возможность поговорить о наших двусторонних отношениях. Вопросов много, но хотел бы сразу отметить, что в целом у нас отношения развиваются позитивно. В прошлом году у нас довольно серьёзный рост товарооборота - 30 с лишним процентов, 34, по-моему. Россия уверенно занимает первую позицию в торговом обороте Кыргызстана", - сказал Путин на встрече, которая состоялась по окончании саммита ОДКБ. Стенограмма начала встречи размещена на сайте Кремля.

Президент России сказал, что на встрече есть возможность затронуть "вопросы, которые требуют отдельного обсуждения". "Очень рад, что на полях нашего сегодняшнего международного мероприятия можно поговорить и по этим проблемам", - сказал он.

Жапаров, со своей стороны, поблагодарил Путина за теплый прием в Москве и поздравил его с 77-летием Великой Победы и с 30-летием установления дипломатических взаимоотношений между Кыргызстан и Россией.

"Мы всегда готовы и заинтересованы во взаимном сотрудничестве с Российской Федерацией по всем направлениям", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, КЫРГЫЗЫСТАН, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА

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