ЮТэйр начнет летать из Грозного в Азербайджан

Авиакомпания "ЮТэйр" начнет выполнять рейсы из Грозного в Баку (Азербайджан), сообщает пресс-служба международного аэропорта "Северный" (Грозный, Чечня) в своем телеграм-канале.
Рейс по маршруту "Сочи-Грозный-Баку" и в обратном направлении будет выполняться два раза в неделю - по вторникам и четвергам.
"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.
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