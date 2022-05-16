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Транспорт и связь 16.05.2022 22:31

ЮТэйр начнет летать из Грозного в Азербайджан

Авиакомпания "ЮТэйр" начнет выполнять рейсы из Грозного в Баку (Азербайджан), сообщает пресс-служба международного аэропорта "Северный" (Грозный, Чечня) в своем телеграм-канале.

Рейс по маршруту "Сочи-Грозный-Баку" и в обратном направлении будет выполняться два раза в неделю - по вторникам и четвергам.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.

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Тэги: ЧЕЧНЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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