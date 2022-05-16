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Карабах 16.05.2022 22:44

Путин обсудил с Пашиняном двустороннее сотрудничество и Карабах

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил рост товарооборота между двумя странами и совместную работу в вопросе Карабаха.

"Хотел бы отметить, что за прошлый год мы наблюдаем приличный рост товарооборота, инвестиции продолжаются. Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования и карабахской проблемы - уже в трёхстороннем формате, вместе с нашими партнёрами из Азербайджана", - сказал Путин. Стенограмма начала встречи, которая состоялась по окончании саммита ОДКБ, размещена на сайте Кремля.

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Тэги: ПУТИН, ПАШИНЯН, БЕСЕДА


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