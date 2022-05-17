Полиция в Армении задержала сыновей Кочаряна и Хачатурова за участие в акциях неповиновения в Ереване

Полиция Армении утром во вторник задержала 280 оппозиционных демонстрантов, перекрывающих улицы в рамках объявленных акций гражданского неповиновения с целью отставки премьера страны Никола Пашиняна.
"Задержано 280 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.
Ранее полиция подтверждала задержание 155 оппозиционеров.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты с утра во вторник перекрывали автомобильное движение в различных частях Еревана, в том числе, дороги, ведущие в аэропорт, и Минобороны.
Среди задержанных - сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон, который сообщил об этом в своем телеграм-канале. Задержан также сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь Хачатуров.
В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.
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