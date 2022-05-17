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Финансы 17.05.2022 11:55

Доходы ГНС Азербайджана в 2021г превысили 100 млн манатов

Доходы Государственной налоговой службы Азербайджана в 2021 году составили 100 млн 99,959 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, доходы ведомства в 2020 году составили 190 млн 752,115 тыс. манатов. Таким образом, в 2021 году доходы ГНС сократились на 47,5%.

Согласно материалам, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», 99 млн 923,408 тыс. манатов или 99,82% всех доходов в 2021 году были получены ведомством от проведения внебиржевых операций.

Расходы ГНС за прошлый год составили 60 млн 905,685 тыс. манатов (рост на 37,9% по сравнению с 2020 годом – ИФ). В том числе, на выплаты зарплат и приравненных к ним расходам было направлено 31 млн 444,482 тыс. манатов (рост на 24,6%).

Кроме этого, прочие расходы составили 26 млн 85,492 тыс. манатов, остальное – пришлись на другие статьи.

В целом, положительное финансовое сальдо ГНС от операций в 2021 году составило 39 млн 194,274 тыс. манатов (в 2020 году - 146 млн 591,468 тыс. манатов).

А.Азизов

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Тэги: ГНС, ДОХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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