Азербайджан нацелен на увеличение до 70% доли МСП в ВВП – Джаббаров

Большое значение в экономических отношениях между Азербайджаном и ЕС играют энергоносители, но необходимо развивать и другие направления сотрудничества, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Большое значение в экономических отношениях между Азербайджаном и ЕС играют энергоносители. В последнее время динамика показывает больший спрос, особенно на природный газ. Я думаю, что мы не должны зацикливаться на экспорте газа, безусловно это останется приоритетом, тем не менее необходимо развивать сотрудничеств и в других сферах», - сказал Джаббаров во вторник на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

Министр отметил, что за последние 5 лет в Азербайджане проведены масштабные экономические реформы.

По его словам, бизнес-климат в Азербайджане благоприятен.

«Наши реформы за последние пять лет, в частности в фискальной политике, таможенном, налоговом администрировании, увеличение числа услуг, цифровизации, создания онлайн-платформ, сокращения контактов с бюрократическим аппаратом позволили создать новые рабочие места, увеличить число налогоплательщиков», - сказал министр.

Джаббаров подчеркнул, что в настоящее время доля МСП в ВВП Азербайджана оценивается в 60%, а доля малых и средних компаний в ненефтяном экспорте достигла 40%.

«Сейчас мы стремимся к показателю 70% доли МСП в ВВП Азербайджана», - заключил Джаббаров.

Х.Насирзаде, Б.Рустамбеков