Швеция подала заявку на вступление в НАТО

Шведские власти во вторник направили заявку на вступление страны в НАТО, сообщили в представительстве Швеции при альянсе. "Этим утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на присоединение страны к НАТО", - говорится на странице представительства в твиттере.

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