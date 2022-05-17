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Дальнее зарубежье 17.05.2022 12:06

Швеция подала заявку на вступление в НАТО

Шведские власти во вторник направили заявку на вступление страны в НАТО, сообщили в представительстве Швеции при альянсе.

"Этим утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на присоединение страны к НАТО", - говорится на странице представительства в твиттере.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, НАТО, ЗАЯВКА, ПОДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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