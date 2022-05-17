Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7751 RUR   0.0265 GBR   2.0987 TRY   0.1087

Цена на нефть

16.05 $/bbl +/- WTI 114.20 +3.71 Brent 114.24 +2.69

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.05.2022 12:28

Россия находится в ситуации идеального шторма - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию, в которой оказалась Россия, как "идеальный шторм и момент истины", и выразил уверенность, что политика главы государства в этих условиях пользуется поддержкой населения.

"Фактически, мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и того самого момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы, сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее", - сказал Песков, выступая на марафоне российского общества "Знание".

"Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим и добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента - его поддерживает вся страна", - заявил Песков.

Он выразил уверенность, что Путина "поддерживает молодежь, поддерживают все поколения нашей страны".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az