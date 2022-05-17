Россия находится в ситуации идеального шторма - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию, в которой оказалась Россия, как "идеальный шторм и момент истины", и выразил уверенность, что политика главы государства в этих условиях пользуется поддержкой населения.

"Фактически, мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и того самого момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы, сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее", - сказал Песков, выступая на марафоне российского общества "Знание".

"Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим и добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента - его поддерживает вся страна", - заявил Песков.

Он выразил уверенность, что Путина "поддерживает молодежь, поддерживают все поколения нашей страны".