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Карабах 17.05.2022 12:23

Израиль считает Карабах привлекательным для сотрудничества с Азербайджаном в сфере АПК

Карабахский регион Азербайджана имеет хороший потенциал для сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в сфере сельского хозяйства, считает министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одед Форер.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник Форера.

«Стороны обсудили экономические отношения между двумя странами, перспективы сотрудничества в аграрной области и обменялись мнениями о применении современных израильских технологий в сельском хозяйстве Азербайджана», - сообщает сайт главы государства.

Алиев заявил о приоритетности продовольственной безопасности для всех стран современного мира, включая Азербайджана, рассказал о проводимой в стране работе по развитию сельского хозяйства.

«При этом президент отметил значительный рост местного производства сельхозпродукции и экспорта, и сообщил, что в тоже время ведется работа по максимальному снижению зависимости страны от импорта», - говорится в информации.

Кроме того, президент сообщил, что на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана – Карабахе и Восточном Зангезуре – началась реализация сельскохозяйственных проектов и «уже достигнуты определенные результаты».

«Подчеркнув, что в период армянской оккупации на азербайджанских территориях был совершен экологический геноцид, в результате которого эти места лишились источников воды, Алиев добавил, что планируется масштабная работа по восстановлению источников воды и ирригационных систем в данных районах», - отмечается в информации.

Форер подчеркнул важность проведения в Баку Международной сельскохозяйственной выставки «Caspian Agro 2022» и сообщил, что в состав прибывшей с ним в Азербайджан делегации вошло большое число компаний для участия в азербайджано-израильском сельскохозяйственном бизнес-форуме.

«Отметив, что Израиль имеет хороший опыт в сфере сельского хозяйства, министр выразил готовность поделиться им со своими азербайджанскими коллегами. Форер также подчеркнул что развитие, достигнутое в Азербайджане, создало большие возможности и Карабахский регион имеет хороший потенциал для сотрудничества», - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АПК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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