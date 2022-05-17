Израиль считает Карабах привлекательным для сотрудничества с Азербайджаном в сфере АПК

Карабахский регион Азербайджана имеет хороший потенциал для сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в сфере сельского хозяйства, считает министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одед Форер.
Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник Форера.
«Стороны обсудили экономические отношения между двумя странами, перспективы сотрудничества в аграрной области и обменялись мнениями о применении современных израильских технологий в сельском хозяйстве Азербайджана», - сообщает сайт главы государства.
Алиев заявил о приоритетности продовольственной безопасности для всех стран современного мира, включая Азербайджана, рассказал о проводимой в стране работе по развитию сельского хозяйства.
«При этом президент отметил значительный рост местного производства сельхозпродукции и экспорта, и сообщил, что в тоже время ведется работа по максимальному снижению зависимости страны от импорта», - говорится в информации.
Кроме того, президент сообщил, что на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана – Карабахе и Восточном Зангезуре – началась реализация сельскохозяйственных проектов и «уже достигнуты определенные результаты».
«Подчеркнув, что в период армянской оккупации на азербайджанских территориях был совершен экологический геноцид, в результате которого эти места лишились источников воды, Алиев добавил, что планируется масштабная работа по восстановлению источников воды и ирригационных систем в данных районах», - отмечается в информации.
Форер подчеркнул важность проведения в Баку Международной сельскохозяйственной выставки «Caspian Agro 2022» и сообщил, что в состав прибывшей с ним в Азербайджан делегации вошло большое число компаний для участия в азербайджано-израильском сельскохозяйственном бизнес-форуме.
«Отметив, что Израиль имеет хороший опыт в сфере сельского хозяйства, министр выразил готовность поделиться им со своими азербайджанскими коллегами. Форер также подчеркнул что развитие, достигнутое в Азербайджане, создало большие возможности и Карабахский регион имеет хороший потенциал для сотрудничества», - говорится в информации.
Н.Аббасова
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