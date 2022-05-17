53% компаний из стран ЕС, работающих в Азербайджане, готовы к расширению деятельности в стране

Большинство компаний из ЕС, действующих в Азербайджане, имеют планы по расширению операционной деятельности в стране.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», со ссылкой на результаты опроса (проведенного ЕС) с оценкой бизнес-климата в Азербайджане за 2021 год, 53% компаний из стран Евросоюза «имеют планы по развитию бизнеса в этой стране».
Опрос проводился среди компаний из 24 стран, включая 20 стран-членов ЕС, 2 членов ЕАСТ, а также Великобритании.
По данным опроса, 58% респондентов действуют в Азербайджане в качестве ООО, 31% имеют представительства в стране. 77% компаний-респондентов действуют в Азербайджане более 5 лет.
Согласно данным опроса, 54% респондентов проявляют интерес к участию в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре, 14% уже начали активную деятельность в этом направлении.
Э.Шафиев
ЕБРР призывает власти Азербайджана продолжать совершенствование судебной системы
Израиль считает Карабах привлекательным для сотрудничества с Азербайджаном в сфере АПК
Продажа Челси осложнилась из-за долга клуба Абрамовичу
Азербайджан и Турция подпишут «дорожную карту» по сотрудничеству в сфере здравоохранения до 2024 года
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 522 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит ЕС, считает Боррель
Вице-премьеры Азербайджана, Армении и РФ до конца мая проведут очередную встречу по транспортным коммуникациям на Южном Кавказе
Боррель выразил сожаление в связи с выходом Мали из всех структур Сахельской пятерки
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Зарабатывайте высокий кэшбэк с картой Yelo!
Агентский банкинг уже в Габале
В Бакинской высшей школе нефти прошел поэтический вечер народного поэта Рамиза Ровшана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ