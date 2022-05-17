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Бизнес и законодательство 17.05.2022 12:51

53% компаний из стран ЕС, работающих в Азербайджане, готовы к расширению деятельности в стране

Большинство компаний из ЕС, действующих в Азербайджане, имеют планы по расширению операционной деятельности в стране.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», со ссылкой на результаты опроса (проведенного ЕС) с оценкой бизнес-климата в Азербайджане за 2021 год, 53% компаний из стран Евросоюза «имеют планы по развитию бизнеса в этой стране».

Опрос проводился среди компаний из 24 стран, включая 20 стран-членов ЕС, 2 членов ЕАСТ, а также Великобритании.

По данным опроса, 58% респондентов действуют в Азербайджане в качестве ООО, 31% имеют представительства в стране. 77% компаний-респондентов действуют в Азербайджане более 5 лет.

Согласно данным опроса, 54% респондентов проявляют интерес к участию в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре, 14% уже начали активную деятельность в этом направлении.

Э.Шафиев

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Тэги: ЕС, КОМПАНИИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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