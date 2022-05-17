ЕБРР призывает власти Азербайджана продолжать совершенствование судебной системы

Геополитическое расположение Азербайджана делает страну выгодной для бизнеса, заявила глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Камола Махмудова.

«Стратегическое местоположение и геополитическая позиция представляет Азербайджан как выгодную страну для новых бизнесов», - сказала Махмудова во вторник на бизнес-форуме «ЕС-Азербайджан 2022».

Она также отметила, что ЕБРР продолжит тесно сотрудничать с Азербайджаном в рамках реализации «зелёных» проектов.

При этом Махмудова отметила, что в банковском секторе необходимо расширение реформ. «Что касается банковского сектора, то мы наблюдаем незавершенные реформы, которые требуют оживления. (...) Необходимо усилить регуляторные функции», - подчеркнула Махмудова.

Глава представительства банка отметила, что нужно также продолжать реформы по усилению судебной системы в стране, в частности, ее прозрачности, обеспечения ее нейтральности.

Х.Насирзаде