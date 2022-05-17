Зарабатывайте высокий кэшбэк с картой Yelo!

Теперь с картой Yelo вы будете получать еще больше кэшбэка. Помимо стандартного кэшбэка на все оплаты и в партнерской сети Yelo Bank также предлагает новые категории с высоким кэшбэком. Выбрав две из ниже представленных 4 категорий, владельцы карт могут получить больше кэшбэка в течение того же месяца без каких-либо требований к минимальному обороту:

• В кафе и ресторанах - Yelo Light 4%, Yelo Premium 5%

• На заправках - Yelo Light 4%, Yelo Premium 5%

• В магазинах одежды – Yelo Light 4%, Yelo Premium 5%

• В маркетах - 2% по обеим картам

Выбранные категории можно менять 1 числа каждого месяца через мобильное приложение Yelo. В этих категориях можно заработать максимум 100 AZN кэшбэка в течение месяца. Кроме того, независимо от категории, вы продолжаете получать стандартный кэшбэк 0,5% на все платежи по карте Yelo Light и 1% на Yelo Premium (покупки, совершенные онлайн и в POS-терминалах внутри страны). Помимо всего этого, кэшбэк до 30% от сотен партнеров также остается в силе. При этом, если партнер относится к одной из выбранных категорий повышенного кэшбэка, кэшбэк по этой категории суммируется с кэшбэком партнера.

Заработанный кэшбэк можно перевести на любую карту Yelo Bank в любое желаемое время. К тому же можно обналичивать средства с карты без комиссии.

Клиенты Yelo карт не только зарабатывают тратя, они также получают доход с баланса на своих картах. Так, на карты Yelo Light в манатах начисляется 5% годовых, в долларах 0.1%, на карты Yelo Premium в манатах —7% годовых, в долларах — 0,2%.

Приобрести эту многофункциональную карту Yelo можно получить бесплатно на 3 года. Для этого достаточно внести 100 AZN/50 USD/EUR на карту Yelo Light и 1000 AZN/500 USD/EUR на карту Yelo Premium.

Управлять картами Yelo удобнее с помощью мобильного приложения Yelo. Через приложение можно совершать переводы и платежи, отслеживать кэшбэк и транзакции, устанавливать лимиты по карте, заказать дебетовую карту онлайн и пользоваться другими преимуществами. Для заказа: https://bit.ly/yltkls



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