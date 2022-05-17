Новак во вторник выступит с докладом на закрытом совещании по нефтяной отрасли у Путина - Песков

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет закрытое совещание по вопросам развития нефтяной отрасли, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"В середине дня, после двух, президент проведет совещание по вопросам развития нефтяной отрасли. Это будет в режиме ВКС. Путин продолжает регулярно еженедельно проводить экономические совещания и идет по самым главным важным для нашей экономики отраслям", - сказал Песков журналистам.
По его словам, совещание пройдет в закрытом режиме.
"Профильный доклад будет за Новаком - вице-премьером, будет традиционный обмен мнениями, оно будет в закрытом режиме", - отметил он.
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