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Дальнее зарубежье 17.05.2022 22:30

Карантинные меры усилены в ряде районов Пекина из-за распространения COVID-19

Власти Пекина во вторник расширили ограничения в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 и запретили покидать дома многим жителям города, сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, ограничения в частности затронули ряд зон, расположенных близ пекинского района Фэнтай. Там они будут действовать как минимум неделю. В то же время во многих других районах Пекина ограничения менее суровы, но на улицах не так многолюдно как обычно - закрыты многие магазины, а люди работают из дома.

По данным национальной комиссии здравоохранения, в понедельник в Китае зарегистрировали 1,1 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Из них около 800 - в Шанхае, а 52 - в Пекине.

В свою очередь в Шанхае уже на протяжении трех дней подряд за пределами карантинных зон не фиксировали новых случаев заболевания COVID-19. Полное снятие ограничений в регионе планируется в июне.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 222 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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