Путин предложил обсудить дополнительные меры для защиты интересов РФ в нефтяной отрасли

Президент РФ Владимир Путин предложил членам правительства и руководителям крупнейших компаний ТЭК обсудить дополнительные меры для защиты интересов РФ в нефтяной отрасли.
"Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране. Конечно, не нужно уповать на то, что они бесконечно будут делать ошибки, просто нужно прагматично исходить из реалий", - сказал он, открывая совещание по ситуации в нефтяной отрасли.
"В этой связи хотел бы обсудить сегодня план дополнительных мер, которые позволят нам максимально защитить национальные интересы, наш экономический суверенитет, в том числе в сфере ТЭК, особе внимание уделив сегодня нефтяной отрасли", - уточнил Путин.
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