ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров

Исполнительная власть города Сумгайыт приобретет у ООО "XƏZƏR İNŞAAT KO" мусорные контейнеры для твердых бытовых отходов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 247,092 тыс. манат.
Э.Шафиев
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