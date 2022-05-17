Путин: отказ от энергоносителей из РФ надолго сделает Европу регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире

Европа в случае отказа от энергоносителей из России станет регионом с самыми высокими ценами на энергоресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития нефтяной отрасли в режиме видеоконференции.

"Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире. (...) И это самым серьезным образом, по мнению некоторых экспертов, бесповоротно может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности", - сказал Путин.