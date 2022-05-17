ВВП Украины в 2022г упадет на 39% при условии затяжных военных действий

Экономика Украины в 2022 году сократится на 39%, в том случае если военный конфликт затянется до конца года, считает глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.
"Это будет большой удар по (украинской - ИФ) экономике - потери составят 39% ВВП, если не будет перемирия и война продлится весь этот год. Если же будет перемирие, то мы прогнозируем спад экономики на 20%", - сказал он в ходе конференции Global Outlook: Economic Frontline, организованный во вторник Европейской бизнес-ассоциацией.
Говоря о прогнозируемом падении курса гривны, Фиала отметил, что некоторая девальвация будет, но не "слишком драматичная". Инфляция на Украине ожидается на уровне 20%.
Он подчеркнул, что Dragon Capital не ожидает в этом году возврата своих инвестиций.
"Три наших склада попали под бомбардировку и почти полностью сгорели, - отметил он. - Но удалось перезапустить работу. В целом по всей Украине, даже на востоке, все работает. Возможности отличаются: самый минимальный уровень возобновления работы - 30-40%, но в основном это 70% довоенной деятельности".
В начале февраля глава Dragon Capital прогнозировал рост ВВП Украины в 2022 году на 3%, стабильный курс национальной валюты в первой половине года. Тогда он отмечал, что компания продолжает инвестировать, "продолжает выстраивать индустриальные парки в Киеве и Львове".
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