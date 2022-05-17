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Внешняя политика 17.05.2022 17:05

I заседание Парламентской сети Движения неприсоединения пройдет в июне в Баку

Первое заседание Парламентской сети Движения неприсоединения планируется провести в июне 2022 года в Баку.

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, принимая заместителя торага Жогорку Кенеша (ЖК) Кыргызстана Улана Примова, пригласила кыргызскую делегацию принять участие в июньском мероприятии.

«Кыргызстан заинтересован в углублении всесторонних отношений с Азербайджаном, в особенности в развитии межпарламентского сотрудничества и расширения диалога между группами дружбы двух парламентов»,- отметил Примов, затронув вопросы взаимодействия в рамках ТюркПА и МПА СНГ.

Примов, как сообщается в информации на сайте ЖК, обозначил вопросы в сфере укрепления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

На встрече стороны также обсудили вопросы в сферах политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, межпарламентского взаимодействия между двумя странами.

Делегация во главе с Примовым принимает участие в III генеральной конференции парламентской ассамблеи Организации Экономического Сотрудничества (ПА ОЭС), которое проходит во вторник в Баку.

Р.Ахмедов

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Тэги: ДН, ПАРЛАМЕНТ

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