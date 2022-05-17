Байден обсудит 19 мая с лидерами Швеции и Финляндии заявки этих стран на членство в НАТО - Белый дом

Президент США Джо Байден в четверг собирается принять в Белом доме премьера Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё, чтобы обсудить заявки этих стран на присоединение к НАТО.
"Лидеры обсудят заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, европейскую безопасность, а также укрепление нашего сотрудничества по ряду глобальных вопросов и для поддержки Украины", - говорится в заявлении Белого дома.
Парламент Финляндии на пленарном заседании во вторник проголосовал за подачу заявления о вступлении страны в НАТО. Решение парламента должен утвердить президент Ниинистё. Как ожидается, он сделает это дистанционно, во время начавшегося во вторник визита в Швецию.
Ранее во вторник в представительстве Швеции при альянсе сообщили, что шведские власти направили заявку на вступление страны в НАТО.
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