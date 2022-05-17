Госбюджет Азербайджана в январе-апреле исполнен с профицитом в 6,4% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-апрель 2022 года по оперативным данным составил 2 млрд 518,9 млн манатов или 6,4% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета составили 10 млрд 687,6 млн манатов (рост по сравнению с показателем января-апреля прошлого года на 29,8%), расходы - 8 млрд 168,7 млн манатов (рост на 8,5%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за 4 месяца составил 39 млрд 554,8 млн манатов.

Доходы госбюджета Азербайджана на 2022 год утверждены на уровне 26 млрд 816 млн манатов, расходы - 29 млрд 879 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2022 год прогнозируется на уровне 3 млрд 63 млн манатов или 3,5% ВВП.

Р.Ахмедов