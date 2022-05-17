Еврокомиссия не советует компаниям открывать рублевые счёта для оплаты газа из РФ

Компании из ЕС, покупая газ из России, должны расплачиваться в долларах и евро, а не открывать рублевые счёта, заявил во вторник представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Это не входит в те рекомендации, которые мы давали странам ЕС по поводу соблюдения санкций", - приводит Bloomberg его ответ на вопрос журналиста о допустимости открытия рублёвых счетов.

Мамер подчеркнул, что с точки зрения Еврокомиссии, компании могут открывать счета в Газпромбанке в евро и долларах, использовать их для оплаты газа и объявлять свои обязательства выполненными, как только перечислят средства именно в этой валюте.