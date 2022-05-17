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ТЭК 17.05.2022 17:22

Азербайджан сократил в январе-апреле добычу нефти с конденсатом на 4%, газа –увеличил на 14%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-апреле 2022 года составила 11 млн 121,2 тыс. тонн, что на 3,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 11 млн 88,5 тыс. тонн (спад на 3,9%).

Добыча газа в Азербайджане в январе-апреле 2022 года составила 15 млрд 745,1 млн кубометров (рост на 14,4%). При этом, добыча товарного газа составила 11 млрд 992,1 млн кубометров (рост на 16,5%).

В 2021 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 580,7 тыс. тонн (рост на 0,1%), газа - 43 млрд 863,5 млн кубометров (рост на 18,1%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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