Транспортировка нефти по БТД в январе-апреле увеличилась на 1%, прокачка транзитной нефти выросла на 22%

Объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-апреле 2022 года составил 9 млн 173,3 тыс. тонн, что на 1,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В январе-апреле 2022 года по нефтепроводу БТД прокачано 79% от общего объема нефти, транспортированной по магистральным нефтепроводам Азербайджана.

По данным ведомства, прокачка транзитной нефти по нефтепроводу БТД составила 1 млн 575,1 тыс. тонн (рост на 22,2%).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти, казахстанской и российской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC (2,36%).

Объем прокачки нефти по БТД в 2021 году составил 26 млн 421,5 тыс. тонн, что на 3,9% ниже показателя 2020 года.

Н.Аббасова