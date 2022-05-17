Германия будет содействовать скорейшему приему Швеции и Финляндии в НАТО - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО "историческим шагом для оборонного союза и Европы".

"Германия будет стараться, чтобы процесс ратификации прошел быстро", - сказал он журналистам в Берлине во вторник.

По его словам, обе страны могут положиться на НАТО в вопросах собственной безопасности.

Ранее обе страны подали запросы на вступление в НАТО.