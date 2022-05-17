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ТЭК 17.05.2022 17:49

Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт газа с Шах-Дениз почти на 14%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-апреле 2022 года составил 6 млрд 783,5 млн кубометров, что на 13,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.

На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 48,7% от всего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам в отчетный период.

В целом, магистральными газопроводами Азербайджана за январь-апрель 2022 года транспортировано 13 млрд 923,1 млн кубометров газа (рост на 12,4%).

Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу.

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в 2021 году составил 17 млрд 618 млн кубометров (+ 43,6% от показателя 2020 года).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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